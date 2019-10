Une Hyundai Veloster tout-terrain, pourquoi pas?

Hyundai Veloster 2019: Dans sa niche bien à elle

La Veloster de Hyundai fait exception à tous les règlements établis et connus de l’industrie automobile. C’est un produit de niche, à faible volume de ventes et qui prend un précieux espace dans les salles d’expositions des concessionnaires. Pour le millésime 2019, la Veloster mérite plus que jamais cette place, …