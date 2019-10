Tesla, d’hier à aujourd’hui

Tesla récolte son premier prix de l’IIHS

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis vient d’effectuer une série de tests de collision sur une poignée de nouveaux véhicules électriques et Tesla en est ressortie avec son premier prix à vie. La Model 3 2019 a récolté le plus grand honneur attribué par l’IIHS, soit un « …