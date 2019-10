En studio : Buick réussira-t-elle à rajeunir son image?

Buick Enclave 2019 : luxe à l’américaine

Le Buick Enclave est un des deux modèles les plus populaires de sa marque. Pour General Motors, cet utilitaire est une représentation du luxe « à l’américaine ». On n’a plus les Buick qu’on avait. Alors que sa gamme était exclusivement constituée d’automobiles, jusqu’à l’apparition du Rendezvous en 2001, cette …