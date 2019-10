La Toyota Mirai 2021 se refait toute une beauté

Quatre ans après l’arrivée de la Mirai sur le marché nord-américain, Toyota dévoile la deuxième génération sous la forme d’un concept très stylé, à la fine pointe de la technologie et offrant plus d’autonomie que la première.

La version de série de cette berline à pile à combustible sera commercialisée vers la fin de 2020 en tant que modèle 2021.

La première chose qui retient l’attention, évidemment, c’est son design extérieur radicalement transformé. Alors que la Mirai actuelle est loin d’être ce qu’on peut appeler une reine de beauté, la nouvelle impressionne avec ses allures de coupé et ses lignes à la fois plus fluides et aérodynamiques.

Photo: Toyota

Elle passe d’une architecture à traction à une architecture à propulsion, ce qui a permis aux designers de créer une voiture très rigide, plus longue, plus large et plus basse. Des roues de 20 pouces sont disponibles et la peinture bleue que vous voyez ici n’a jamais été appliquée sur un autre produit Toyota auparavant.

À l’intérieur, le décor se veut plus moderne et épuré, avec de l’espace supplémentaire qui permet d’assoir jusqu’à cinq personnes. Le conducteur a devant lui une instrumentation numérique de huit pouces, le rétroviseur peut lui aussi être numérique (relié à une caméra arrière) et l’écran tactile HD de 12,3 pouces au centre s’accompagne d’un système de navigation et d’une chaîne audio JBL à 14 haut-parleurs.

Photo: Toyota

La performance du système de pile à combustible de la Toyota Mirai a été améliorée et la capacité des réservoirs d’hydrogène a été accrue, ce qui se traduit par un gain d’autonomie de 30%, selon la compagnie (la Mirai actuelle peut parcourir environ 500 kilomètres). On nous promet aussi plus de puissance ainsi qu’une conduite à la fois plus silencieuse et agréable.

« Je veux que les gens choisissent la Mirai non pas parce que c’est une voiture à hydrogène, mais plutôt parce qu’ils la désirent vraiment », affirme son ingénieur en chef, Yoshikazu Tanaka.

Photo: Toyota

La beauté de ce genre de véhicule, rappelons-le, c’est qu’aucun câble de recharge n’est nécessaire et que faire le plein d’hydrogène prend environ cinq minutes seulement. Par contre, les stations de remplissage sont ultra rares et la Mirai est encore réservée à des flottes de voitures, comme celles du gouvernement du Québec.

L’adoption de la technologie se fait donc très lentement, mais le constructeur japonais y croit beaucoup : la Mirai 2021 fait partie du plan de Toyota pour populariser les véhicules électriques dans le futur.