Est-ce sécuritaire d'installer des jantes d'après-marché sur mon véhicule?

Je me suis procuré un Mazda CX-5 2018 et il me faut des jantes d’hiver. On m’a toutefois mentionné qu’il était déconseillé d’acheter des jantes qui ne sont pas d’origine puisque cela pourrait endommager les disques de frein. Comme je n’y connais pas dans le domaine, j’aurais besoin de votre aide!

------------------

Bonjour Catherine,

D’abord, oubliez l’idée qu’une jante autre que celle d’origine puisse endommager vos disques de frein. Il est vrai qu’en utilisant une jante qui n’est pas adaptée pour votre véhicule, cela pourrait avoir un impact sur le moyeu, les boulons et vos freins. Or, vous le sauriez au moment de la pose. Cela signifie tout simplement que la jante en question ne serait pas adéquate pour votre modèle.

Maintenant, en consultant divers sites Internet ou en allant rencontrer un spécialiste, vous aurez dès le départ l’heure juste sur les jantes d’après marché qui sont adaptées à votre véhicule. Plusieurs commerçants de pièces et accessoires vous offriront un choix considérable de modèles de jantes qui peuvent remplacer vos roues d’origine, et qui seront adaptés pour l’hiver. Des jantes dont le fini résistera au sel et au calcium, et sur lesquelles pourront s’intégrer des capteurs de pression de pneus universels, qu’il vous faudra acheter séparément.

Vous pourriez donc vous procurer des jantes d’origine usagées ou encore des jantes neuves d’après marché, qui vous coûteront entre 150 $ et 200 $ la roue, pour une taille de 17 pouces. En passant, si votre CX-5 est muni de série de jantes de 19 pouces, sachez qu’il est préférable de réduire la taille des jantes en vous achetant pour l’hiver des pneus de 17 pouces de taille P225/65R17. Ceux-ci seront mieux adaptés à nos conditions routières que les jantes de 19 pouces, offertes sur les modèles GT.