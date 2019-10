À la recherche du VUS de luxe idéal

Je changerai de véhicule en juin 2020 et j’hésite entre trois modèles : le BMW X5 xDrive50i, le Range Rover Sport V8 ou le nouvel Audi SQ8. Plaisir de conduire et confort sont mes priorités. Sachez également que je loue pour une période maximale de quatre ans.

Bonjour Jacques,

Pour l’heure, Audi ne confirme pas l’arrivée du SQ8 qui n’est proposé pour l’instant qu’en Europe avec une motorisation diesel de 429 chevaux et 664 lb-pi de couple. Bien que ce véhicule soit impressionnant, il est peu probable qu’on ne le voit apparaître chez nous. En revanche, il n’est pas impossible qu’Audi propose dans un futur rapproché un SQ8 équipé du V6 de 2,9 litres, tiré des S6/S7, lequel produit 444 chevaux.

Attendez-vous également à voir débarquer le RSQ8, lequel utiliserait vraisemblablement la motorisation des nouvelles RS6 et RS7. Ces modèles seront-ils toutefois disponibles pour vous d’ici juin 2020? Trop tôt pour le dire. Or, il est clair qu’ils en mettront plein la vue et qu’ils éclipseront à coup sûr les Range Rover Sport à moteur V8.

Quant au BMW X5, j’admets qu’il m’épate énormément. Pour son confort, sa très belle finition, sa présentation élégante et intemporelle, mais aussi parce qu’il réussit par son comportement à nous faire oublier son poids et ses dimensions.

Un véhicule étonnamment agile, capable de belles prouesses routières et qui, évidemment, impressionne qu’importe la saison. Il s’agirait donc de mon premier choix, même devant le nouveau Mercedes-Benz GLE 53 4Matic qui n’est pas lui non plus piqué des vers. Mais avant de prononcer un verdict final, il faut inévitablement attendre quelques mois. Peut-être aurons-nous droit à une annonce lors du prochain Salon de Los Angeles?