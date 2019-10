La production de la Corvette 2020 sera retardée

En studio : découvrez la Chevrolet Corvette 2020

Les journalistes du Guide de l'auto Daniel Melançon et Antoine Joubert nous entretiennent sur la toute nouvelle Chevrolet Corvette 2020 dévoilée en juillet dernier. Elle vient avec un rapport qualité prix extrêmement abordable pour les qualités technologiques et les performances moteur hautes en couleurs. On parle de 0 à 97 …