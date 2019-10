Sur la route : un périple avec la Porsche Taycan Turbo 2020

Porsche Taycan 2020 : un missile électrique civilisé

HAMBOURG, Allemagne – Quatre années après avoir présenté l’étude Mission E et annoncé la création de sa première voiture électrique, Porsche a dévoilé sa version de série sur trois continents, simultanément. Longue, large, basse et racée, la Taycan 2020 est presque identique à cette maquette et tient toules promesses faites …