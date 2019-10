Face-à-face : la Mazda3 Sport 2019 sous la loupe

Une promenade ensoleillée à bord de la séduisante Mazda3 Sport 2019. C’est ce qui attendait nos deux journalistes Gabriel Gélinas et Michel Deslauriers pour mettre à l'essai cette berline compacte faisant partie du top 3 des plus dominantes sur le marché.

Ses deux rivales, la Toyota Corolla et la Honda Civic sont de solides concurrentes, mais elles ne sont pas de taille sur certains aspects. Les lignes extérieures et l’esthétique réussie de la Mazda3 se rapprochent de celle d’une Audi. L’optique est similaire au niveau de l’habitacle et du look intérieur.

Il est donc facile pour la Mazda3 de faire un effet bœuf au client qui établit un premier contact. Les 186 chevaux et le nouveau rouage intégral réussiront-ils à contrer le manque d’espace arrière et au coffre? C’est le genre de questions auxquelles nos chroniqueurs répondent dans ce divertissant Face-à-face.