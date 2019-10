Nouvelle Volkswagen Golf : voici la date à encercler

Si la Volkswagen ID.3 électrique dévoilée à Francfort marque le début d’une nouvelle ère chez le constructeur allemand, la Golf reste un modèle d’une importance capitale.

Même en Amérique du Nord, où les VUS sont devenus des rois incontestés, cette compacte à hayon demeure populaire, surtout au Canada.

Bon, d’accord, les Golf SportWagen et Alltrack disparaîtront afin de laisser de la place à un nouveau VUS sous-compact possiblement appelé Tarek, mais la Golf a quand même battu les ventes canadiennes du Tiguan par un cheveu en 2018.

Le responsable des communications de Volkswagen, Thomas Tetzlaff, nous assure que la Golf est ici pour rester (contrairement aux États-Unis où seules les Golf GTI et Golf R devraient revenir). On peut donc se concentrer sur la première mondiale de la Golf de huitième génération, d’autant plus qu’on connaît maintenant la date : le 24 octobre. Le tout aura lieu lors d’un événement spécial à Wolfsburg, en Allemagne.

Photo: Volkswagen

Rappelons que Volkswagen a publié à la fin août une image montrant la voiture sous un camouflage noir et blanc. Sans surprise, la silhouette change très peu, mais en s’attardant aux détails, on devine une calandre abaissée, les phares de forme plus anguleuse et la partie arrière légèrement arrondie.

La nouvelle Golf sera une vraie star qui fera tourner les têtes, aux dires de la compagnie. Attendez-vous également à un habitacle hautement numérique et connecté, avec un large écran tactile et très peu de boutons physiques, de nombreuses aides à la conduite ainsi que ses divers services et fonctionnalités par Internet.

Une certaine forme d’électrification sera aussi offerte sous le capot, mais on n’en sait pas vraiment plus pour l’instant. Moins de 20 dodos avant le grand dévoilement!