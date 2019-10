En studio : un traitement antirouille peut-il affecter votre garantie?

Subaru Outback 2020 : pour une vraie vie active

WHITEHORSE, Yukon – On a assisté à d’innombrables lancements de véhicules au fil des ans, et avec la mode des VUS est arrivé la notion que chacun d’entre eux a été conçu et pensé pour les consommateurs qui pratiquent un style de vie actif. « Style de vie actif » …