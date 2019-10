Avez-vous pris rendez-vous pour vos pneus d’hiver?

Pas de doute, l’automne est déjà bien installé. Que vous ayez besoin de nouveaux pneus pour la prochaine saison froide ou que les vôtres soient encore en bon état, il est déjà temps de communiquer avec un garage en vue de les faire installer... à moins que vous le fassiez vous-même!

D’ailleurs, CAA-Québec propose que la première semaine d’octobre soit désormais la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver. L’organisme cite deux principales raisons : la pénurie de main-d’œuvre et la date limite devancée du 15 au 1er décembre.

En effet, recruter les bras nécessaires pour faire le boulot est un défi auquel font face bon nombre de concessionnaires automobiles et d’ateliers mécaniques à la grandeur de la province. Cette année ne fait pas exception.

De plus, avec deux semaines en moins pour se conformer à la nouvelle loi, les carnets de rendez-vous vont se remplir plus vite qu’à l’habitude, donnant ainsi très peu de marge de manœuvre aux automobilistes qui attendent de voir quelques flocons.

« La première neige, c’est trop tard. Vous risquez de vous faire dire qu’il n’y a plus de place avant le 1er décembre et de devoir rouler en pneus d’été au mois de décembre, ce qui est illégal et dangereux », affirme Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

Selon lui, un véhicule bien chaussé, ce n’est pas juste une question de loi ou de date. C’est surtout une question de gros bon sens et de sécurité routière.

Le meilleur indice demeure la baisse des températures, puisque les pneus d’été ou quatre saisons perdent de l’adhérence dès que le mercure descend sous les 7 °C. Au Québec, en moyenne, ça survient comme suit dans les principales villes du Québec :

Sept-Îles : 20 octobre

• Val-d’Or et Saguenay : 25 octobre

• Rimouski et Gaspé : 30 octobre

• Québec, Gatineau et Sherbrooke : 5 novembre

• Montréal : 10 novembre

« À moins de faire des centaines de kilomètres par semaine, il n’y a pas d’incidence à installer ses pneus d’hiver quelques semaines plus tôt », assure Stéphane Poirier, directeur du réseau de détail chez ICI Pneu Touchette, à Montréal.

Photo: Sylvain Raymond

CAA-Québec rappelle enfin que le mois d’octobre est aussi le moment idéal pour prévoir un entretien de votre véhicule et une vérification de la batterie, en prévision de la saison froide.