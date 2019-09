Maserati se tourne vers l'électrique

Annoncé l’automne dernier, le programme d’investissement de plus de 7 G$ de FCA en Italie jusqu’en 2021 comprend l’électrification de 12 modèles existants ou à venir.

Maserati, qui ne pourra plus compter sur Ferrari pour ses moteurs, fait bien sûr partie de l’équation et on a maintenant plus de détails concernant son catalogue futur.

En ce qui concerne la production, Maserati annonce que tous ses nouveaux modèles seront fabriqués en Italie et qu’ils adopteront des systèmes d’entraînement hybrides ou électriques. Les trois usines sollicitées sont celles de Modène, de Cassino et de Turin.

Photo: Maserati

La compagnie promet d’offrir l’expérience de conduite dynamique propre aux véhicules Maserati accompagnée d’une technologie de batterie de nouvelle génération compatible avec la recharge ultra rapide et fournissant une autonomie prolongée.

En 2020, la Maserati Ghibli, assemblée à Turin, deviendra la première voiture hybride de la marque. Ensuite, on verra une première Maserati entièrement électrique, soit la voiture sport Alfieri. Bâtie à Modène, où d’importants travaux de modernisation sont en cours, elle sera également disponible en versions hybride et hybride rechargeable. Par contre, l’échéancier n’a pas été précisé.

Un peu plus tard, un nouveau VUS Maserati (plus petit que le Levante) verra le jour à l’usine de Cassino et il est appelé à jouer un grand rôle sur le plan technologique et bien sûr des ventes. Les premiers exemplaires devraient sortir en 2021.

Photo: FCA

Les Maserati GranTurismo et GranCabrio seront électrifiées et produites à Turin, où FCA investit plus de 1 G$ pour préparer la chaîne de montage.

Par ailleurs, tous les nouveaux véhicules Maserati, incluant les modèles actuels qui seront redessinés, offriront une autonomie de niveau 2 sur l’autoroute. Ils progresseront vers une autonomie de niveau 3, c’est-à-dire qu’ils changeront de voie et s’immobiliseront par eux-mêmes sur le bord de la route si le conducteur n’est pas en mesure de reprendre le contrôle.

Enfin, Maserati élabore présentement un nouveau programme de personnalisation pour les clients qui recherchent encore plus d’exclusivité avec leur véhicule. Un atelier spécial sera aménagé à même l’usine de Modène.