Le Mercedes-Benz GLE 2020 nous attend sur la piste

Le Guide de l’auto est sur le point de s’envoler dans la région de Toronto pour assister au lancement du Mercedes-Benz GLE 2020.

Au chapitre de la motorisation, on a droit à bloc à quatre cylindres si on opte pour la version GLE 350 4Matic et à six cylindres pour la version GLE 450 4Matic. Ce dernier est jumelé à la technologie EQ Boost, renfermant une batterie de 48 volts. Lorsque celle-ci est activée, la puissance et le couple générés s’élèvent respectivement à 383 chevaux et 551 livres-pied.

Tout comme le Mercedes-Benz GLS de nouvelle génération que nous avons conduit plus tôt cette année, le GLE est équipé de l’ensemble E-Active Body Control. Cette suspension pneumatique vise à optimiser le confort et l’agilité en plus de faire sautiller le véhicule pour l’aider à se décoincer d’une situation embarrassante.

Comme c’est le cas aussi pour les nouveaux produits proposés par Mercedes-Benz, le GLE est doté du système MBUX. Il affiche sur deux écrans de 31,2 centimètres toutes les informations nécessaires au conducteur et à son passager.

Grâce notamment à un empattement allongé de 80 mm comparativement au modèle précédent, le GLE peut être muni d’une troisième rangée de sièges. Le modèle est assemblé à Tuscaloosa en Alabama. Jusqu’en 2015, ce véhicule utilitaire sport introduit en 1997 portait le nom « ML ».

Nous aurons l’opportunité de le mettre à l’essai sur la route, sur la piste ainsi que sur un sentier hors route.

Ne manquez pas notre essai routier complet sous peu sur le site du Guide de l’auto!