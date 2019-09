La Chevrolet Volt à l’essai sur circuit

Voici le Nissan TITAN 2020 et son puissant V8

Nissan a profité de la foire d’État annuelle du Texas, paradis américain des grosses camionnettes, pour dévoiler son tout nouveau TITAN 2020, qui arrivera sur le marché en début d’année prochaine. Le tout survient un peu plus d’un an après la refonte des Ram 1500 , Chevrolet Silverado et GMC …