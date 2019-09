Top 10 : les modèles vendus aux États-Unis... mais pas au Canada

Le Toyota Land Speed Cruiser, le VUS le plus rapide au monde!

Depuis les soixante dernières années de son existence, le Toyota Land Cruiser a reçu une multitude de prix et de records, pas étonnant avec de telles capacités hors route et sa réputation de robustesse infatigable. S’ajoute dorénavant à son CV le titre du VUS le plus rapide au monde, grâce …