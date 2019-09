En studio : lumière sur les camionnettes pleine grandeur

Antoine Joubert et Daniel Melançon dressent un portrait réaliste des camionnettes pleine grandeur selon les courbes de ventes des constructeurs américains qui trônent à coup sûr au sommet du palmarès de cette catégorie appréciée des canadiens.

Ford est le grand gagnant avec sa Série F qui s’est écoulée avec un peu plus de 89 000 unités sur le marché depuis le début de l'année. Dans ce palmarès sévissent également le Ram et les Chevrolet Silverado et GMC Sierra se disputant la deuxième place avec des résultats serrés dans une course ne laissant que 1000 unités d’écart de ventes annuelles totalisant 55 000 véhicules vendus pour GM et 54 000 pour Ram.

Les constructeurs japonais sont malheureusement laissés pour compte dans ce segment malgré le Toyota Tundra qui reste vivant grâce à la réputation de la marque au niveau de la fiabilité. Le Nissan Titan, quant à lui, essuie un échec cuisant, ne faisant pas le poids devant les produits américains.