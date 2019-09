Antoine Joubert présente les compactes de luxe à Salut Bonjour

Les consommateurs sont de plus en plus épris d’opulence. De ce fait, les Hyundai Accent, Ford Focus et Chevrolet Cruze vivent un certain déclin en termes de ventes.

Comme les constructeurs veulent jouer dans tous les registres, on voit les Audi A3 remporter beaucoup de succès et la BMW Série 2 ainsi que sa cousine la Série 1 hatchback, prendre de l’ampleur.

De passage à l'émission Salut Bonjour, les journalistes du Guide de l’auto Antoine Joubert et Daniel Melançon font le tour des voitures compactes de luxe qui gagnent en popularité. Accompagnés de Gino Chouinard, ils font l’analyse de l’Acura ILX et de la nouvelle Mercedes-Benz Classe A, dont le prix oscille entre 35 000 $ et 50 000 $ selon les nombreuses options concevables.

Voici un un segment à visionner si vous voulez faire l’achat d’une somptueuse berline ou si vous êtes curieux tout simplement.