Sur la route : Antoine Joubert conduit l'Acura NSX 2019

Le journaliste de Guide de l’auto Antoine Joubert a récemment eu l'occasion de prendre le volant d'une Acura NSX. En plus de la version « régulière » du modèle, il a même pu mettre à l'essai un exemplaire de la NSX GT3 Evo!

Les particularités de la GT3 en font un bolide un peu moins puissant mécaniquement que la NSX standard, mais avec 1000 livres en moins, on comprend assez rapidement que la vitesse et le plaisir sont décuplés. L’accélération et le freinage deviennent explosifs dû à l’insonorisation absente. La NSX de production, vivante depuis 2017, est quant à elle hypnotisante à conduire.

La belle Acura débute à partir de 190 000$ et peut grimper jusqu’à 250 000$ avec l’ajout de diverses options.