Ford Escape 2020 : bientôt sur la route

Depuis quelques années, le Ford Escape a perdu son trône. Celui du VUS compact le plus vendu au pays.

C’est donc avec cette troisième génération qui promet d’être très concurrentielle que Ford vise la position de tête du segment. Une position qui pourrait être facilitée par les problèmes mécaniques du Honda CR-V (moteur 1,5 L turbo) et le manque de disponibilité du récent Toyota RAV4 hybride.

Pour 2020, Ford relance l’Escape en proposant à son tour une version hybride, laquelle aura une mouture à roues motrices avant ou avec traction intégrale. Comme le RAV4, elle fera appel à un quatre cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson, générant 198 chevaux (contre 203 pour Toyota).

Une déclinaison hybride rechargeable sera offerte plus tard, probablement au printemps 2020, en promettant une autonomie 100% électrique d’environ 50 kilomètres. Cette dernière s’équipera d’une batterie de 14,4 kW, ce qui lui permettra d’être éligible à un rabais gouvernemental.

Évidemment, l’Escape aura également droit à des motorisations à essence. D’abord, à un moteur à trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre, lequel produira 180 chevaux, puissance comparable à celle justement des Honda CR-V, Nissan Rogue et Subaru Forester. Puis, en option, Ford proposera son 2,0 litres turbocompressé de 250 chevaux, lequel équipe aussi les versions de base du Ford Edge.

Offert en quatre déclinaisons au Canada, l’Escape abritera un habitacle plus moderne et mieux insonorisé avec bien sûr, un écran central tactile plus volumineux. C’est dans la région de Louisville au Kentucky, là où se trouve le célèbre musée consacré au baseball, que nous pourrons prendre pour la première fois le volant de ce nouvel Escape, qui débarquera chez les concessionnaires d’ici quelques semaines.

Lors de cet événement, seules les variantes hybrides et à moteur 2,0 litres turbo pourront être mises à l’essai. De plus, nous assisterons à une conférence qui nous en apprendra davantage sur la vision de Ford face à ce produit, qui risque de connaître un grand succès.

Nos impressions de conduite du Ford Escape 2020 seront disponibles très bientôt sur le site du Guide de l’auto!