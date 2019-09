Quoi penser du Nissan Qashqai?

J’aimerais connaître votre opinion sur le Nissan Qashqai face à la concurrence japonaise.

Bonjour Christian,

Le Qashqai roule sa bosse depuis maintenant près de trois ans et son succès est fulgurant. À preuve, près de 20 000 ventes au pays l’an dernier, ce qui le place au sommet de sa catégorie.

Il faut dire qu’il a d’abord été développé pour le marché européen et qu’il partage ses éléments mécaniques et structuraux avec le Renault Kadjar, son proche cousin. Cela lui confère un caractère plus intéressant que celui des produits destinés qu’au marché nord-américain. Et puis, il faut admettre que sa qualité d’assemblage et de finition, sans être un modèle à suivre, est supérieure à celle de certains autres véhicules de la marque.

Sur le plan technique, la motorisation est correcte, sans plus. Une mécanique fiable, solide, honnête en matière de puissance, mais qui pourrait être plus frugale. La consommation du Qashqai est d’ailleurs un brin plus élevée que celle du Honda HR-V. Cela dit, le comportement routier est plus inspirant que celui du HR-V, qui pèche par un niveau sonore élevé et un confort moindre. Il faut cependant lui accorder l’avantage d’un habitacle plus polyvalent et plus spacieux.

Plus convaincant que le Mitsubishi RVR et que le Mazda CX-3, dont l’habitacle est très petit, le Qashqai se rapproche donc dangereusement de ses deux rivaux les plus sérieux, soit le Hyundai Kona et la Subaru Crosstrek. Ceux-ci ainsi que le Qashqai forment à mon sens le trio de tête du segment, pour leur polyvalence, leur qualité et leur agrément de conduite. Je choisirais personnellement la Subaru pour son style, son raffinement et ses qualités hivernales, mais l’acheteur d’un Kona et d’un Qashqai ne se verrait aucunement handicapé.

Notez en terminant que je n’ai volontairement pas nommé le Toyota C-HR, qui constitue à mon avis l’un des pires choix du segment, nonobstant sa qualité de fabrication et sa fiabilité.