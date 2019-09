Lamborghini annonce la Sián, sa première voiture hybride

Lorsque le Salon de l’auto de Francfort 2019 s’ouvrira dans une semaine, Lamborghini dévoilera une toute nouvelle voiture sport hybride dotée d’une puissance et de technologies sans précédent.

Baptisée Sián, qui signifie « éclair » dans le vocabulaire bolognais, elle marque le premier pas de Lamborghini sur la route de l’électrification et se veut en même temps une réponse à la Ferrari SF90 Stradale dévoilée plus tôt cette année.

Devenant la Lamborghini la plus rapide de l’histoire (0 à 100 km/h en moins de 2,8 secondes), la Sián allie une version de 785 chevaux du V12 de la compagnie à un moteur électrique de 48 volts intégré dans la boîte de vitesses et produisant 34 chevaux, pour un rendement total de 819 chevaux.

C’est la première fois dans une voiture hybride à faible voltage qu’un lien direct se fait entre le moteur électrique et les roues, selon Lamborghini. Il est possible d’effectuer des manœuvres à basse vitesse, comme se stationner ou reculer, sans utiliser le moteur à combustion.

Photo: Lamborghini

La Sián affiche aussi un meilleur rapport poids-puissance que la prodigieuse Aventador SVJ grâce à l’utilisation abondante de matériaux légers. Elle peut atteindre une vitesse maximale dépassant les 350 km/h.

Son système de stockage de l’énergie constitue également une première mondiale. Au lieu d’une batterie au lithium-ion, la Lamborghini Sián exploite un supercondensateur qui accumule 10 fois plus d’énergie que la technologie initialement mise au point dans l’Aventador. Il serait trois fois plus puissant qu’une batterie du même poids et trois fois plus léger qu’une batterie de la même capacité.

Grâce à un système de freinage régénérateur très avancé, une pleine recharge s’effectue chaque fois qu’on enfonce la pédale de frein. L’énergie emmagasinée offre alors un surcroît de puissance immédiatement sur demande : les reprises de 30 à 60 km/h sont plus rapides de 0,2 seconde et celles de 70 à 120 km/h le sont de 1,2 seconde par rapport à l’Aventador SVJ.

Esthétiquement, la Lamborghini Sián s’inspire de l’ADN de la marque et celui de la Countach en particulier (dont la fameuse ligne de Gandini) et adopte simultanément une approche orientée vers le futur. Le modèle qui sera présenté à Francfort marie une peinture Verde Gea (vert) et des accents Oro Electrum (or électrique) afin de symboliser l’avenir électrifié de Lamborghini.

Photo: Lamborghini

L’aérodynamisme est poussé à un autre niveau grâce à des ailerons et becquets repensés. Celui à l’arrière s’intègre parfaitement à la silhouette et se déploie uniquement en conduisant pour améliorer la performance. La partie avant comprend un becquet en fibre de carbone surplombé de feux en Y qui rappellent ceux élaborés pour le concept Terzo Millennio.

Mentionnons en terminant que la production de la Lamborghini Sián sera limitée à 63 exemplaires (en l’honneur de l’année de fondation de Lamborghini) et que ceux-ci sont déjà tous vendus.