Le Jeep Wrangler Willys est de retour pour 2020

FCA vient d’annoncer l’ajout de deux éditions spéciales avec le Jeep Wrangler 2020, dont le retour du populaire Willys qui évoque le modèle original.

Basé sur la version Sport S à deux portes ou Unlimited Sport S à quatre portes, le Wrangler Willys est le premier de ce nom à faire partie de la nouvelle génération JL du célèbre 4x4.

Il comprend un différentiel arrière à glissement limité, des amortisseurs et des longerons pare-pierres Rubicon, des freins de plus gros calibre ainsi que des pneus Firestone de 32 pouces conçus pour le hors-route et en particulier la boue. Ces ajouts viennent maximiser le potentiel du Wrangler et de son système à quatre roues motrices Command-Trac avec boîtier de transfert à deux vitesses.

Photo: FCA

Bien sûr, le design extérieur a été revu en conséquence. Notons le décalque Willys sur le capot, les jantes exclusives de 17 pouces au fini noir avec motif gris de même que la calandre sport au fini noir lustré. Des phares et des antibrouillards à DEL sont inclus de série, tandis que le choix de couleurs comprend toute la palette habituelle, dont les éclatantes Rouge pétard, Punk’n (orange), Jaune Hella yella et Mojito (vert).

Une seconde édition spéciale du Jeep Wrangler 2020 s’appelle Noir & Beige (Black & Tan). Elle arbore des roues de 17 pouces de couleur granite, des pneus tout-terrain, des marchepieds latéraux, des écussons moins lustrés et, comme le nom l’indique, un toit souple de couleur beige. Encore une fois, toutes les couleurs de carrosserie sont possibles.

Photo: FCA

L’habitacle se démarque principalement par ses sièges en tissu beige héritage, sans oublier l’ensemble Technologie incluant la climatisation automatique à deux zones, un écran central Uconnect de sept pouces et un affichage numérique derrière le volant, également de sept pouces.

Les éditions Willys et Noir & Beige du Jeep Wrangler 2020 peuvent être commandées dès maintenant aux États-Unis. Cette page sera mise à jour lorsque FCA nous donnera des détails concernant le marché canadien.