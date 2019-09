Le service par abonnement Passeport Porsche maintenant disponible au Canada

Les résidents de Toronto pourront maintenant conduire une Porsche au moyen d’un service d’abonnement. Au lieu d’acheter ou de louer un véhicule, les membres déboursent une mensualité fixe afin d’accéder à une nouvelle voiture ou un VUS et d’obtenir d’autres avantages intéressants.

Appelé Passeport Porsche, ce programme sur abonnement a débuté en tant que projet pilote dans la ville d’Atlanta, Georgie, à l’automne de 2017. Le constructeur allemand étend maintenant le service aux villes de Las Vegas, Phoenix et San Diego aux États-Unis ainsi qu’à Toronto.

Pour une mensualité de 3 200 $ CAN, l’abonnement « Lancement » permet d’accéder aux modèles 718 Cayman et Boxster, Macan et Cayenne de base. Pour une mensualité de 4 200 $ CAN, l’abonnement « Accéléré » permet également d’accéder aux 911, Panamera et Cayenne S. Cette mensualité comprend tous les frais d’exploitation sauf l’essence, les taxes et certains frais. Autrement dit, les assurances, les entretiens et l’immatriculation sont tous couverts. Les membres peuvent rouler jusqu’à 2 500 kilomètres par mois.

Si cela nous semble intéressant, on peut télécharger l’application Passeport Porsche sur notre téléphone Apple ou Android, ou bien en visitant porschepassport.com. Après une vérification de crédit et un frais d’activation de 750 $, les membres peuvent choisir le véhicule désiré directement à travers l’appli.

Ce n’est pas tout. Les membres peuvent changer de véhicule autant de fois qu’ils en ont envie à travers l’application, et un service de conciergerie s’occupera de ramasser et de livrer les véhicules à un endroit désigné par le membre à l’intérieur de la zone de service. On peut donc rouler en 718 Boxster au printemps, changer pour un Cayenne afin de partir en voyage l’été avec la famille, prendre une 911 Carrera 4S durant l’automne et rouler en Macan pendant l’hiver. Ou changer de véhicule chaque mois, ou même chaque semaine. Il n’y a pas d’engagement à long terme, alors les membres peuvent annuler leur abonnement à tout moment.

Lors du projet pilote à Atlanta, Porsche a ramassé quelques données intéressantes. L’abonnement moyen durait quatre mois, mais la compagnie précise que les utilisateurs terminaient leur abonnement tout simplement parce qu’ils partaient en voyage pour une période prolongée. Autrement, les membres échangeaient de véhicule en moyenne 2,5 fois par mois. Plus de 55% des échanges s’effectuaient à domicile, alors que près de 30% des échanges se faisaient au travail et le reste étaient organisés à divers endroits tels qu’au restaurant.

Pfaff Porsche dans le quartier de Vaughan à Toronto assurera le service de conciergerie pour le programme Passeport Porsche.