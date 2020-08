Mazda CX-30 2020 : cinq choses à savoir

Dévoilé au Salon de l’auto de Genève en 2019, le Mazda CX-30 est arrivé chez les concessionnaires Mazda du Québecau cours des derniers mois.

Voici cinq choses à savoir sur ce modèle, qui est le plus récent ajout à la gamme de Mazda.

Un entre-deux

Le Mazda CX-30 porte à quatre le compte des VUS chez ce constructeur japonais. Plus grand que le CX-3, mais plus petit que le CX-5, il vient se glisser entre ces deux VUS au sein du catalogue de Mazda. Il mesure 4 395 mm de long, 1 795 mm de large et 1 540 mm de haut. Il peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Un choix de deux motorisations

Sous le capot de ce nouveau VUS de Mazda loge un moteur à quatre cylindres de 2,0 L dans la version de base, soit le GX. Celui-ci développe 155 chevaux. Quant aux versions GS et GT, elles sont animées par un moteur de 2,5 L comptant également quatre cylindres. La puissance passe ainsi à 186 chevaux. La traction intégrale est offerte en option pour les versions GX et GS alors qu’elle est offerte de série pour la version la plus cossue.

Si pour certains marchés Mazda offre une transmission manuelle, ce n’est pas le cas pour le Québec. En effet, avec l’un ou l’autre des deux moteurs offerts, on a droit à une transmission automatique à six rapports.

Une jolie présentation intérieure

Malgré un prix somme toute assez raisonnable, le Mazda CX-30 se démarque par un habitacle à la finition soignée qui n'a pas à rougir devant des modèles pourtant plus prestigieux. Le système d'infodivertissement est affiché via un écran de 8,8 pouces dont la résolution est sans faille.

Si vous avez déjà fait l'essai d'une Mazda3 de nouvelle génération, vous ne serez pas déboussolé. Les deux modèles affichent grosso modo le même habitacle. Et dans les deux cas, c'est réussi!

Photo: Mazda

Contrôle vectoriel

Le CX-30 est muni de la transmission intégrale i-Activ. Cette technologie travaille de pair avec le contrôle vectoriel de force G, un système qui permet de répartir le couple de la manière la plus efficace entre les roues avant et arrière.

De 26 à presque 36

Le Mazda CX-30 2020 est offert à partir de 26 015 $ pour la version GX. La facture grimpe à 28 715 pour la version de milieu de gamme et elle passe à 35 915 $ pour une version GT.

En vidéo: Sur la route avec le Mazda CX-30 2020