Subaru Outback 2020 : cinq choses à savoir

Introduite sur le marché en 1994, la Subaru Outback est de retour sous une sixième génération avec l’année-modèle 2020.

Celle-ci a été dévoilée dans le cadre de la plus récente édition du Salon de l’automobile de New York en avril dernier. Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Retour du moteur turbocompressé

Pour la première fois depuis 2009, Subaru offrira une motorisation turbocompressée pour l’Outback. Il s’agit d’un bloc à quatre cylindres à plat de 2,4 L qui développe 260 chevaux et 277 livres-pied. Il est dérivé du bloc qui a fait ses débuts sous le capot de l’Ascent. Le moteur à six cylindres n’est plus disponible.

En revanche, l’Outback est livrée de série avec une motorisation à quatre cylindres à plat de 2,5 L. La puissance et le couple se chiffrent respectivement à 182 chevaux et 176 livres-pied.

Photo: Subaru

Une seule CVT

Peu importe le moteur choisi, l’Outback 2020 est équipé d’une transmission automatique à variation continue. Celle-ci est dotée d’un mode manuel qui simule huit rapports.

Rappelons-nous que l’année 2017 a marqué la fin pour la transmission manuelle à bord de l’Outback.

De l’espace en masse

La Subaru Outback est reconnue pour son hayon pratique. En baissant la rangée arrière, on obtient un dégagement de 198 centimètres pour y loger ce que bon vous semble. On peut aussi charger jusqu’à 2144 L.

Photo: Subaru

Quatre roues motrices

Comme c’est le cas de l’ensemble des véhicules Subaru à l’exception de la BRZ, l’Outback profite de l’efficace système de traction intégrale symétrique à prise constante du constructeur japonais. Ce système qui s’est bâti une impressionnante réputation au fil des ans assure une efficacité sur chaussée enneigée ou glacée.

Système Starlink

La nouvelle Outback peut être équipée du système d’infodivertissement Starlink jumelé à un écran tactile vertical de 29,5 centimètres. La technologie est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. En plus des ajustements liés au chauffage, à la climatisation et à la ventilation, c’est entre autres par cet écran qu’on ajuste l’audio.

Photo: Subaru

Au moment d’écrire ces quelques, le prix de la nouvelle Outback n’a pas encore été divulgué par Subaru.