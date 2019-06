Avec un budget limité, devrait-on choisir une voiture neuve ou usagée?

Mon fils a 3000 $ en poche pour une première voiture. Serait-il mieux de se trouver une bonne voiture d’occasion, en espérant que papa n’ait pas prochainement à débourser pour des réparations, ou encore de s’acheter une voiture neuve pour avoir uniquement des petits paiements?

---------------

Bonjour Marc,

Personnellement, je vous dirigerais davantage vers une voiture d’occasion. Évidemment, le secret est de bien la choisir, mais avec 3000 $, vous êtes en mesure de trouver une petite voiture solide et bien entretenue. Je vous recommande bien sûr une inspection mécanique pour vous assurer de son état et pour éviter les mauvaises surprises, mais le choix dans l’occasion est illimité.

Pourquoi une voiture d’occasion plutôt qu’une voiture neuve? Parce que sur le plan financier, une bonne voiture d’occasion aura un coût nettement moins élevé. Par exemple, si la voiture de 3000 $ dure pour trois ans et qu’elle engendre des frais d’entretien variant de 500 $ à 750 $ par an (incluant les réparations, les pneus, etc.), le coût total sur trois ans sera d’au plus 5000 $ (ce qui exclut le montant symbolique obtenu à la revente). Donc, une somme inférieure au montant de dépréciation de la voiture neuve qui vous coûtera assurément de 250 $ à 300 $ mensuellement sur une période d’au moins six ans et pour laquelle votre fils n’aura qu’une équité positive qu’au 2/3 de sa dette.

Comprenez par cela que si la voiture est financée sur une période de 72 ou 84 mois, votre fils ne pourrait même pas espérer obtenir des sous sur la vente de sa voiture après 36, voire 48 mois. La dette demeurerait toujours plus élevée que la valeur de la voiture en question. Ajoutez à cela les coûts d’assurance beaucoup plus élevés que sur une voiture d’occasion et vous aurez compris qu’une voiture neuve peut coûter très cher.

Certaines personnes préféreront tout de même choisir cette option, même si cela engendre une dette à long terme, ne serait-ce que pour avoir une certaine tranquillité d’esprit. Car même si la voiture d’occasion peut être très économique, il existe une part de risque. En ce sens, je réitère l’importance d’une inspection mécanique. Et il vous faudra éviter certains modèles de véhicules, par exemple les Ford Fiesta et Nissan Versa, reconnues pour leurs problèmes de transmission automatique.

En revanche, le choix d’une Hyundai Accent, d’une Toyota Yaris ou d’une Suzuki SX4 pourrait être intéressant. Ces voitures sont solides et peu coûteuses à entretenir. Bonne réflexion et bon magasinage!