Toyota ajoutera deux systèmes de sécurité pour 2020

Dans le but d’accroître la sécurité des conducteurs et des passagers des véhicules Toyota, le constructeur japonais annonce qu’il ajoutera deux nouveaux systèmes de sécurité à sa gamme en commençant par la plupart des modèles 2020.

Le premier est l’arrêt automatique du moteur qui, comme son nom l’indique, éteint automatiquement le moteur après une période prédéterminée lorsque le véhicule est laissé en marche. L’avertissement sonore et visuel du système Smart Key sera amélioré et une fonction de l’application mobile servira aussi de rappel.

Photo: Toyota

Le second système qui sera introduit à partir de 2020 est conçu pour empêcher le véhicule de se déplacer involontairement. Il peut soit appliquer automatiquement le frein de stationnement électronique ou encore mettre la boîte de vitesses en position d’arrêt (Park) si jamais le conducteur sort du véhicule sans avoir placé le levier à la position d’arrêt.

La compagnie n’a pas précisé pour l’instant si ces deux systèmes seront intégrés de série à la suite de dispositifs d’aide à la conduite Toyota Safety Sense, mais il serait probable que oui.

Utilisant une technologie de caméras et de radars au laser, Toyota Safety Sense comprend un système précollision, une alerte de sortie de voie et des feux de route automatiques dans sa version de base. La plus récente et complète, appelée Toyota Safety Sense 2.0 et offerte avec les nouveaux modèles RAV4 et Corolla, ajoute notamment la détection des cyclistes, un régulateur de vitesse dynamique à radar qui fonctionne à toutes les vitesses ainsi qu’une aide au maintien dans la voie.