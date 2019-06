Tesla fait de méchantes promesses pour sa future camionnette

Elon Musk revient à la charge.

Comme vous le savez peut-être, Tesla envisage de lancer une camionnette électrique d’ici quelques années. Or, selon son controversé PDG, ce véhicule va laisser tout le monde bouche bée et chambouler l’industrie automobile au grand complet.

Tout d’abord, Tesla promet un design très futuriste – peut-être pas autant que sur les ébauches dévoilées jusqu’à maintenant, mais quand même plus avancé et unique que la concurrence – ainsi qu’une autonomie de plus de 650 kilomètres, ce qui est incroyable mais réaliste compte tenu que le modèle ne verra pas le jour avant un bon bout de temps. C’est d’ailleurs ce que vise à offrir le Rivian R1T avec l’appui de Ford.

Un système à quatre roues motrices sera assuré par la présence de deux moteurs électriques et, naturellement, ces derniers fourniront une tonne de couple.

Photo: Tesla

Bon, voici où les promesses et les prétentions de Tesla commencent à devenir très audacieuses, pour ne pas dire exagérées…

Sa camionnette électrique sera apparemment meilleure que le Ford F-150 en termes de fonctionnalité et d’utilité, en plus d’être une meilleure voiture sport que la Porsche 911 de base.

On entend dire aussi que la cabine pourra asseoir six personnes et que la caisse, tenez-vous bien, sera assez grande pour transporter une autre camionnette rivale de format pleine grandeur.

Vous suivez toujours?

Photo: Tesla

Musk a également laissé entendre que plusieurs versions seront offertes afin de répondre à tous les budgets. Dernièrement, il a affirmé que les clients aux États-Unis pourraient acheter une camionnette électrique de Tesla à un prix de base de 49 000 $US ou moins (probablement dans les 60 000 $ au Canada).

On sait que la compagnie a l’habitude de commercialiser en premier les versions les plus performantes et dispendieuses de ses modèles, alors une stratégie similaire sera sans doute mise de l’avant pour la camionnette.

Et à quel point sera-t-il facile de s’en procurer une à un prix aussi bas? Prenons la Model 3, par exemple. Il y a quelques semaines, Tesla a retiré la version de base de son outil de commande en ligne, si bien que les personnes intéressées doivent appeler ou visiter un magasin Tesla. Même chose pour la nouvelle Model 3 avec autonomie limitée à 150 kilomètres et affichée à 44 999 $, qui se qualifie pour le rabais fédéral de 5 000 $.

Quoi qu’il en soit, la camionnette électrique de Tesla n’arrivera pas sur le marché avant plusieurs années. Le débat et les spéculations peuvent continuer.