GM prépare-t-il une riposte au Jeep Wrangler?

Ceux qui ont été déçus lorsque le Chevrolet Blazer est revenu sur le marché en tant que VUS à caractère urbain et sportif aux capacités hors route limitées ne devront peut-être qu’attendre un peu plus longtemps.

En effet, la rumeur veut que General Motors planifie un tout nouvel utilitaire pour s’attaquer au roi incontesté de la conduite tout-terrain : le Jeep Wrangler.

D’où vient cette rumeur? Plus tôt cette semaine, l’équipe du site GM Authority a aperçu deux Wrangler Unlimited au centre d’essai de GM à Milford, au Michigan. Ceux-ci étaient munis de plusieurs capteurs et appareils de collecte de données.

Photo: William Clavey

Certains affirment qu’il s’agit de la première fois en plus de dix ans que le constructeur teste un Wrangler à des fins d’analyse.

Fondons-nous trop de grands espoirs? À notre avis, ce serait tout à fait logique pour la division GMC de consolider sa gamme en ajoutant un authentique VUS tout-terrain, non seulement pour rivaliser avec le Wrangler, mais aussi le futur Ford Bronco.

Le vice-président mondial de la marque, Duncan Aldred, avait déclaré il y a quelques années que ce n’était pas dans les plans de s’attaquer à Jeep sur ce front. Or, les choses ont beaucoup changé dans l’industrie et plus particulièrement dans le marché des utilitaires. Les dirigeants auraient-ils changé d’idée?

Évidemment, un tel VUS n’emploierait pas la plateforme C1XX du Blazer et du GMC Acadia. Ce serait plutôt un véhicule avec carrosserie sur cadre (body-on-frame) utilisant sans doute la nouvelle architecture VSS-T.

Qu’en pensez-vous? Est-ce enfin le temps pour GM de répliquer directement au Wrangler?