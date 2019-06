Ford F-150 : le moteur diesel maintenant offert dans plus de versions

Le Ford F-150 demeure le véhicule le plus vendu au Canada et c’est en grande partie à cause des nombreuses configurations et mécaniques qu’il propose, dont le tout nouveau V6 turbodiesel Power Stroke de 3,0 litres.

Bonne nouvelle pour les acheteurs : ce moteur normalement réservé aux versions Lariat, King Ranch et Platinum sera maintenant disponible à partir de la version XLT, plus abordable avec son PDSF de base de 36 299 $ (modèle à cabine simple et caisse de 6,5 pieds).

La compagnie dit avoir pris cette décision après avoir entendu les demandes des concessionnaires et des clients à travers le pays.

Photo: Ford

Rappelons que le V6 turbodiesel Power Stroke de 3,0 litres génère une puissance de 250 chevaux à 3 250 tours/minute et un couple de 440 livres-pied à 1 750 tours/minute, ce qui donne au Ford F-150 une capacité de remorquage de 11 400 livres (5 170 kilos) avec l’équipement approprié.

Jumelé à une boîte automatique à 10 rapports, il consomme 10,8 L/100 km en ville, 8,0 L/100 km sur l’autoroute et 9,5 L/100 km en moyenne dans le cas d’un F-150 à deux roues motrices.

Les alternatives sont un V6 atmosphérique de 3,3 litres (290 chevaux), deux V6 EcoBoost turbocompressés de 2,7 litres (325 chevaux) et 3,5 litres (375 chevaux) ainsi qu'un V8 de 5,0 litres (395 chevaux). N’oublions pas bien sûr le moteur EcoBoost à haut rendement des F-150 Limited et Raptor, qui développe 450 chevaux et 510 livres-pied de couple.

Par ailleurs, on sait qu’un Ford F-150 hybride rechargeable arrivera pour 2020. Le constructeur envisagerait même de produire un F-150 électrique.