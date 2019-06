Face à face : Jeep Cherokee 2019

Dans un océan de VUS compacts dominé par les Toyota RAV4 et Honda CR-V de ce monde, le Jeep Cherokee 2019 se démarque par son look baroudeur et ses capacités hors-route supérieures.

C’est encore plus vrai avec la version Trailhawk, qui ajoute quelques éléments de style ainsi qu’un sélecteur de terrain qui lui permet d’ajuster ses paramètres en fonction du type de parcours auquel il doit faire face.

En plus de son moteur V6 Pentastar de 3,2 litres, le Cherokee est désormais offert avec un bloc à quatre cylindres turbocompressé emprunté à Alfa Romeo.

Au cours de cette capsule, les journalistes du Guide de l’auto Antoine Joubert et Gabriel Gélinas conduisent et analysent le Jeep Cherokee 2019.