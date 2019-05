Le Chevrolet Trailblazer confirmé pour 2021

General Motors a confirmé que le nouveau Chevrolet Trailblazer, qui a été dévoilé à Shanghai le mois dernier, sera commercialisé au Canada en début d’année prochaine en tant que modèle 2021.

Le tout survient quelques heures seulement après que le constructeur ait confirmé la venue du Buick Encore GX 2020 en Amérique du Nord.

Le Trailblazer était autrefois un VUS intermédiaire doté de capacités hors route (il nous a quittés en 2009), mais puisque Chevrolet compte maintenant sur le Blazer et le Traverse dans ce créneau, la marque a décidé de ressusciter le nom pour un petit multisegment et ainsi de capitaliser encore plus sur l’engouement des consommateurs pour ce genre de véhicule.

Le Trailblazer viendra se positionner juste au-dessus du Trax (et non le remplacer), mais en-dessous des Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe et Suburban, donnant à Chevrolet un total de sept utilitaires – un sommet dans l’industrie.

« Le Trailblazer poursuit le concept de design des multisegments de Chevrolet et transporte notre momentum dans l’un des segments ayant la croissance la plus rapide », a déclaré la directrice de la marque Chevrolet au Canada, Laura Pacey.

Photo: General Motors

L’extérieur s’apparente évidemment à celui du Blazer, mais comme les acheteurs de petits VUS recherchent habituellement un look unique et coloré, le nouveau Chevrolet Trailblazer comprendra une version RS avec toit contrastant.

À l’instar du Buick Encore GX, également construit sur la nouvelle plateforme mondiale VSS-F de General Motors, le Trailblazer offrira plusieurs systèmes de sécurité et d’aides à la conduite de série, dont le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, un avertisseur de sortie de voie et une aide au maintien dans la voie. En option, il y aura notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au stationnement arrière et une caméra de vision arrière en haute définition.

« Ces commodités rehaussent la confiance et la tranquillité d’esprit au volant en aidant le conducteur à surveiller ce qui se passe autour du véhicule et sur la route », a ajouté Pacey.

Toujours pas d’informations officielles au sujet du groupe motopropulseur, cependant. GM mentionne dans son communiqué que les spécifications complètes et les prix du Chevrolet Trailblazer 2021 seront annoncés ultérieurement.