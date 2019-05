On découvre en primeur le nouveau Lexus RX 2020

En introduisant son RX vers fin des années 90, Lexus faisait office de pionnier en créant pratiquement le segment des VUS de luxe. Le constructeur n’avait certainement pas anticipé toute l’ampleur que prendrait le marché des utilitaires, mais depuis ce temps, le RX demeure le modèle le plus vendu chez la marque de luxe de Toyota.

Pour 2020, le Lexus RX reçoit quelques retouches, histoire de le maintenir au sommet de son art. C’est d’ailleurs ce soir en direct du salon de Shenzhen en Chine que le modèle sera dévoilé en première mondiale, alors que nous avons la chance d’être présents à la première du véhicule présenté en primeur en direct des studios de Lexus en Californie.

Ce qui ne change pas

Rien de nouveau côté moteur dans le cas du Lexus RX. Les versions RX 350 sont toujours propulsées par un V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux, marié à une boîte automatique à huit rapports. L’hybride RX 450h demeure au catalogue, lui qui comprend un moteur V6 à essence et une paire de moteurs électriques générant un total de 308 chevaux. Malheureusement, toujours pas de version rechargeable, mais on nous confirme que c’est dans les plans.

Dans sa version allongée « L » à trois rangées de sièges, disponible depuis le millésime 2018, le RX rivalise avec les modèles plus imposants à sept passagers, notamment l’Acura MDX et l’Infiniti QX60.

Et ce qu’il y a de nouveau

Toute refonte comprend des changements esthétiques et c’est le cas du Lexus RX 2020. On a revu son carénage avant en amincissant notamment les phares à triple faisceau à DEL. On a retravaillé sa calandre qui, vous l’imaginez, comprend toujours l’imposante grille en sablier typique à la marque. Certains n’aiment pas, d’autres si, mais on ne peut accuser Lexus d’avoir un design trop conservateur et sans âme. C’était toutefois le cas il y a à peine dix ans.

À l’arrière, on a revu l’échappement double et le diffuseur d’air tout en arrondissant les lignes générales du véhicule. On a ajouté de nouvelles jantes de 18 et 20 pouces, ainsi que quelques nouveaux coloris de carrosserie. Ne vous emballez pas, il n’y a rien de trop extraverti : que dites-vous de Beige lunaire? Dans certaines versions, un capteur placé sous le pare-chocs ouvre le hayon automatiquement d’un simple mouvement du pied. L’ensemble F SPORT demeure disponible, et à l’instar de la génération actuelle, il rehausse l’aspect sportif du véhicule pour un prix tout à fait raisonnable.

Enfin, une connectivité intéressante

À maintes reprises, Lexus s’est fait critiquer pour son entêtement à utiliser un système multimédia dont l’opération via un pavé tactile n’avait rien de très simple. On semble avoir compris le message, car le nouveau RX dispose d’un nouvel aménagement comprenant un écran tactile de huit pouces offert de série, 12,3 pouces à haute définition en option. Le pavé tactile a été reconduit, mais il est possible cette fois de tout contrôler directement à partir de l’écran.

On a également amélioré le système multimédia en assurant pour la première fois à bord d’un véhicule Lexus l’intégration d’Apple CarPlay. L’ajout de Google Assistant vous permettra de contrôler un peu tout à bord plus simplement. Ceux qui disposent d’un iPhone retrouvent les mêmes fonctionnalités, et la compatibilité avec des applications telles Waze et Spotify a été ajoutée.

Des dynamiques rehaussées

Selon Lexus, les changements ne sont pas qu’esthétiques. On a amélioré la dynamique de conduite en rehaussant le diamètre des barres stabilisatrices, contribuant ainsi à réduire le roulis de caisse. Les amortisseurs ont aussi été recalibrés, maintenant un peu plus rigides, et l'on s’est attardé à réduire les vibrations provenant de la suspension.

La production du Lexus RX 2020 devrait s’amorcer à l’automne 2019, et les prix seront dévoilés ultérieurement.