Voici les Ford GT qui rouleront aux 24 Heures du Mans

Ford vient de dévoiler les habillages spéciaux (« Celebration Liveries ») pour les quatre voitures Ford GT de l’écurie Ford Chip Ganassi Racing qui participeront à l’édition 2019 des 24 Heures du Mans, du 15 au 16 juin. Chacun rend hommage au succès de la compagnie dans la légendaire épreuve d’endurance française.

Au cas où vous l’auriez oublié, il s’agira de la dernière présence au Mans pour la Ford GT actuelle.

« En 2016, Ford est retournée au Mans pour souligner le 50e anniversaire de sa victoire incroyable de 1966 et nous avons célébré de la meilleure façon possible en remportant la course, a rappelé le président exécutif du conseil de Ford, Bill Ford. Monter sur le podium au nom des employés a été une véritable fierté pour moi et j’ai hâte de retourner au Mans cette année pour appuyer notre équipe alors que nous écrivons la fin de ce chapitre. »

Voici l’alignement des Ford GT pour 2019 :

La Ford GT numéro 66 qui sera pilotée par Stefan Mücke (Allemagne), Olivier Pla (France) et Billy Johnson (États-Unis) est dominée par le noir, comme la Ford GT40 de Bruce McLaren et Chris Amon qui a signé la victoire au Mans en 1966.

Photo: Ford

La Ford GT numéro 67 que se partageront Andy Priaulx (Grande-Bretagne), Harry Tincknell (Grande-Bretagne) et Jonathan Bomarito (États-Unis) évoque la Ford GT40 rouge qui a permis à Dan Gurney et à A.J. Foyt de triompher en 1967.

Photo: Ford

La Ford GT numéro 68, qui a remporté l’épreuve du Mans en 2016, reviendra dans les mêmes couleurs, soit bleu et rouge, aux commandes de Dirk Müller (Allemagne), Joey Hand (États-Unis) et Sébastien Bourdais (France).

Photo: Ford

La Ford GT numéro 69 de Scott Dixon (Nouvelle-Zélande), Ryan Briscoe (Australie) and Richard Westbrook (Grande-Bretagne) s’inspire quant à elle de la Ford GT40 qui a fini deuxième en 1966 lorsque Ford a balayé le podium.

Photo: Ford

Une cinquième Ford GT portant le numéro 85 roulera en classe GTE Amateur avec une équipe de Keating Motorsports. Elle arborera le même design que les quatre autres, mais les couleurs du commanditaire Wynn’s.

Photo: Ford

Encore une fois cette année, il sera possible de suivre l’action en direct à l’intérieur du cockpit grâce à la chaîne YouTube de Ford Performance consacrée aux 24 Heures du Mans.

Le programme de la Ford GT continuera ensuite avec plusieurs courses du championnat de voitures sport IMSA WeatherTech.