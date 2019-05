Sept règles oubliées du Code de la sécurité routière

Huit conseils pour garder votre voiture longtemps

Vous venez de vous acheter une nouvelle voiture et vous avez l’intention de la conserver pendant plusieurs années? Voici quelques trucs qui permettront à votre véhicule de bien vieillir et de vous rester fidèle le plus longtemps possible! Respecter la période de rodage Malgré toutes les technologies intégrées aux automobiles …