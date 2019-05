La Toyota Supra 2020 pourrait être plus puissante qu’on le dit

Officiellement, la Toyota Supra 2020 génère 335 chevaux et 365 livres-pied de couple, accélérant de 0 à 100 km/h en un peu plus de quatre secondes – un temps plus rapide que la Porsche 718 Cayman S de 350 chevaux.

Toutefois, aux dires de quelques-uns qui l’ont déjà essayée, elle donne l’impression d’être encore plus puissante que ça.

D’ailleurs, le site Car and Driver a récemment effectué un test sur dynamomètre dans un laboratoire du Michigan. Et vous savez quoi? Leur Supra a enregistré une puissance de 339 chevaux (+4) et un couple de 427 livres-pied (+62) au niveau des roues arrière. C’est incroyable quand on pense que les voitures sont habituellement plus puissantes au niveau du vilebrequin que des roues.

Photo: Toyota

Le résultat a été obtenu avec le cinquième des huit rapports de la boîte automatique (ratio de 1,32:1) afin de pouvoir atteindre le seuil de régime maximal. Selon l’équipe américaine, le couple de pointe est probablement un peu moins élevé que 427 livres-pied, mais on peut quand même affirmer sans trop se tromper que la Supra est plus puissante que Toyota. le dit.

Notre premier contact avec la Toyota Supra 2020 se fera en juillet, alors ne manquez pas notre compte rendu!