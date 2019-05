Hyundai, Kia et Genesis : des designs plus uniques à venir

Vous croyez qu’il y a trop de similitudes entre les véhicules de Hyundai, Kia et Genesis? C’est sur le point de changer, selon le responsable du design du groupe coréen.

Questionné à ce sujet par le site britannique Autocar, Luc Donckerwolke a expliqué que sa préoccupation à partir de maintenant était de donner une philosophie de design plus distinctive à chaque marque.

Bien qu’il ait cité en exemple la Corée du Sud, où les modèles Hyundai, Kia et Genesis dominent le paysage automobile avec une part de marché collective d’environ 70%, les consommateurs à l’échelle planétaire peuvent s’attendre à voir plus de différences entre les trois marques et au sein de chaque catégorie de véhicules.

« Nous n’aurons pas un seul et même langage universel en matière de design, car ce serait trop rigide comme approche. Ça demande plus de travail, mais nous désirons avoir plus de flexibilité », affirme Donckerwolke, tout en ajoutant qu’il y aura certains thèmes communs d’un continent à l’autre, avec des variations dans le traitement.

Oublions donc les poupées russes; selon lui, la gamme du constructeur se comparera davantage à un échiquier sur lequel chaque pièce a sa propre image, personnalité et vocation.

Dans les mots de Donckerwolke, le nouveau design de Hyundai sera « sexy, séduisant et sensuel, sportif et élégant » afin d’injecter plus d’émotion dans une marque qui est surtout réputée pour son rapport qualité/prix. La toute nouvelle Sonata 2020, dont la première apparition publique a eu lieu au Salon de l’auto de New York, portera le flambeau.

Photo: Hyundai

Et souvenons-nous de ce qu’a dit le chef du design de la marque Hyundai à propos du Tucson de nouvelle génération : « Le monde va capoter ».

Kia, de son côté, sera « audacieuse, branchée, jeune, innovatrice et cool – plus cool qu’auparavant ». La fameuse calandre en nez de tigre se transformera en un faciès tout entier. Il y aura aussi des détails inattendus et des influences de l’architecture, des beaux-arts et des produits du quotidien. La prochaine Kia Optima sera la première étape, apprend-on.

Pour ce qui est de Genesis, Donckerwolke compare la division de luxe du géant coréen à une maison de mode qui démocratise la haute couture. Il n’a toutefois parlé d’aucun modèle à venir.