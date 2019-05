Le Jeep Wrangler est-il sécuritaire quand on enlève le toit?

Quelques conseils pour entretenir le toit de sa décapotable

La mode, depuis quelques années, est de mettre sur le marché des voitures décapotables avec un toit rigide qui se rétracte. Si ces toits sont populaires, puisqu’ils procurent une meilleure insonorisation et une meilleure protection que les toits souples, ils sont cependant plus lourds, et plus encombrants dans le coffre.