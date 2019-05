Honda Accord LX 2019 ou Acura TLX de base?

Quel serait le meilleur choix entre une Honda Accord LX et une Acura TLX de base? Je recherche fiabilité et confort.

-----------------------

Bonjour Serge,

D’entrée de jeu, il faut savoir que l’Acura vous coûtera environ 6 000 $ de plus que l’Accord. Cela dit, les promotions chez Acura sont actuellement plus alléchantes, ce qui permettra de réduire l’écart de prix entre les deux voitures.

Évidemment, ces deux voitures n’ont pas le même rôle au sein de la famille Honda/Acura. L’Accord, malgré son look audacieux, vise une clientèle plus traditionnelle et s’ouvre sur un habitacle très spacieux et confortable. De son côté, l’Acura propose une conduite plus inspirée et des performances plus intéressantes, au prix d'un volume intérieur plus restreint.

Photo: Honda

Si vous n’avez pas de grands besoins en matière d’espace, je choisirais personnellement l’Acura. Premièrement, parce qu’elle s’avère confortable, mais nettement plus intéressante à conduire, mais aussi parce qu’elle possède une mécanique fiable, une excellente boîte de vitesse et quatre roues directionnelles. Son moteur de 2,4 litres est littéralement indestructible, consomme peu et se marie à merveille avec la boîte séquentielle à double embrayage. Autre avantage chez Acura? La garantie, supérieure d’un an par rapport à Honda.

Je vous le concède, le système d’infodivertissement d’Acura est en revanche un irritant, parce qu’inutilement complexe. Mais il vaut assurément la peine de l’adopter pour bénéficier de tous les autres avantages que ce modèle propose.

Photo: Acura Canada Inc.

Du côté de l’Accord, son moteur de 1,5 litre turbocompressé n’a pas été jusqu’ici d’une grande fiabilité. Il s’agit d’ailleurs de son plus gros défaut. La puissance est honnête, mais pour du long terme, je m’inquiéterais de la fiabilité. Il faut aussi savoir que ce moteur grimpe difficilement en température par temps froid, la clientèle se plaignant ainsi d’un chauffage problématique à bord. Maintenant, le comportement de l’Accord est lui aussi impressionnant et il faut lui donner l’avantage d’un poste de conduite plus ergonomique que celui d’Acura.

En terminant, sachez que ces deux voitures ne sont pas parmi les plus convoitées de l’industrie. Vous pouvez donc vous permettre d’être agressif dans vos négociations, puisque les concessionnaires risquent d’être un peu plus « compréhensifs » qu’avec un RDX, qui se vend d’un claquement de doigts.