Combien peut valoir une Mazda Protegé 1994?

Combien peut valoir ma Mazda Protegé 1994, qui n’a que 16 000 km?

-------------------------

Bonjour Raymond,

Votre voiture semble en très bonne condition et il est vrai que son très faible kilométrage est impressionnant. Hélas, ce modèle, même si exceptionnel, n’est pas particulièrement recherché. Surtout en version de base. Une version GT aurait pu lui donner un petit gain en valeur et en intérêt de la part des acheteurs, mais dans votre cas, s’il me fallait mettre un chiffre sur votre voiture, j’irais avec au plus quelques milliers de dollars.

Il faut dire que dans ce genre de transaction, la valeur est directement établie par l’acheteur. Vous pourriez par exemple tomber sur quelqu’un qui serait prêt à offrir une très belle somme, uniquement parce que ce modèle a pour lui une signification particulière. Maintenant, si vous me demandiez d’afficher cette voiture à vendre sur Internet, et ce, en considérant qu’elle est en parfait ordre mécanique, je tenterais ma chance à 3 900 $.

Je me permets de vous dire en terminant que je garde de bons souvenirs de ce modèle, que j’ai pu conduire il y a de cela bien longtemps. Comme beaucoup de voitures japonaises, la Protegé 1994 était vulnérable à la rouille, mais franchement intéressante à conduire. Surtout en version GT!