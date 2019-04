Dodge laisse présager une Charger Widebody

Avez-vous aimé notre essai routier de la Dodge Charger sur la neige et la glace? Avec son rouage intégral optionnel, ce muscle car à quatre portes est vraiment conçu pour servir pendant toute l’année.

Après lui avoir apporté plusieurs améliorations pour 2019, FCA ramène la Charger à notre attention avec un nouveau concept de design présenté dans le cadre de l’exposition de voitures du Spring Fest 14 à Pomona, en Californie.

D’après les photos publiées par la compagnie de même que le responsable du design chez Dodge et SRT, Mark Trostle, la Charger Widebody qui fait l’objet de bien des rumeurs semble se rapprocher de la réalité. Le concept en question servirait d’ailleurs à évaluer l’intérêt des amateurs.

Bien que la carrosserie soit masquée par plusieurs bandes décoratives et autres éléments graphiques, on peut voir des ailes évasées qui s’apparentent à celles de la Dodge Challenger Widebody.

Évidemment, il ne s’agit pas que d’un exercice de style. Des ailes plus larges signifient de plus gros pneus, donc une meilleure adhérence et des accélérations plus rapides, en particulier sur la piste.

Actuellement, les modèles les plus puissants de la Dodge Charger, soit la SRT Hellcat de 707 chevaux et la Scat Pack 392 de 485 chevaux, exploitent des pneus d’une largeur respective de 275 et 245 millimètres, mais certains leur reprochent un manque de mordant.

Il y aurait sans aucun doute un bon supplément à débourser pour profiter d’une Charger Widebody, mais pour ceux qui en ont les moyens, le gain de performance risque d’en valoir la peine. Espérons que FCA nous l’annoncera officiellement sous peu.