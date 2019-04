Un Volvo XC40 électrique sera bientôt dévoilé

Volvo XC40 2019 : le modèle le moins cher de la marque est-il intéressant?

Vendu à partir 40 300 $ avant les frais de transport et de préparation, le XC40 est le plus abordable de la famille Volvo. Véhicule utilitaire sous-compact, il est d’un format plus petit que les XC60 et XC80 . On l’a conduit pendant une semaine et voici ce que l’on …