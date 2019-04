Voici les prix du Jeep Gladiator 2020

Quelques heures avant que nous prenions le volant du Jeep Gladiator 2020, FCA Canada nous a confirmé les prix de sa toute dernière camionnette pour le marché canadien.

Sans surprise, le nouveau pickup signé Jeep est onéreux. Contrairement à nos voisins du Sud qui pourront se procurer une déclinaison de base qu’on nomme Sport, nos Gladiator commenceront avec la déclinaison Sport S au prix de départ de 45 495 $ avant les frais de transport et de préparation.

Deux autres déclinaisons seront au menu : Overland et Rubicon, se vendant aux prix de 49 495 $ et 52 495 $ respectivement.

En gros, le Gladiator partage essentiellement son échelle avec le Jeep Wrangler. Il suffit d’ajouter 2 500 $ aux trois déclinaisons du Wrangler Unlimited, et on obtient le prix du Gladiator.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Peu importe la déclinaison choisie, il sera possible d’opter pour une boîte manuelle à six rapports ou pour une automatique à huit rapports. FCA n’a toujours pas confirmé si ces prix incluent le moteur V6 EcoDiesel. Notre hypothèse est que les prix annoncés sont pour le V6 à essence Pentastar de 3,6 litres et que les prix du moteur diesel viendront plus tard.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe du Guide de l’auto est à Sacramento, au nord de la Californie, afin de mettre le Gladiator à l’essai.

Ne ratez pas notre essai routier complet sur ces pages d’ici la fin de la semaine!