Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Volkswagen Golf GTI et Golf R

Le printemps arrive et c’est le temps de chausser les pneus de performance sur notre compacte sportive et de dévaler les routes de campagne sous le soleil. Quoi? Vous n’avez pas encore un tel bolide, mais vous cherchez à vous en procurer un? Ça tombe bien, puisque l’équipe du Guide de l’auto a établi ses Meilleurs achats dans une foule de catégories de véhicules, dont celle des compactes sportives.

Pour le millésime 2019, ce sont les Volkswagen Golf GTI et Golf R qui remportent la palme. La Golf GTI est équipée d’un moteur à quatre cylindres turbo de 228 chevaux, assorti d’une boîte manuelle à six rapports ou bien d’une automatique à sept rapports avec double embrayage, procurant des performances grisantes. Le comportement routier de ce hatchback cinq portes est tout aussi enivrant, grâce aux réglages de sa suspension et à sa plate-forme parfaitement équilibrée. De plus, la GTI ne sacrifie rien au niveau de la polyvalence de la Golf, alors la petite famille sera comblée, et la consommation est à peine plus élevée.

De son côté, la Volkswagen Golf R bénéficie du punch additionnel de son moteur de 288 chevaux, alors qu’un rouage intégral rehausse l’agilité de la voiture. La Golf GTI se détaille à partir de 30 845 $ avant les frais de transport et de préparation, et la Golf R, à partir de 42 495 $.

Photo: Volkswagen Canada Inc.

En deuxième place, on retrouve le coupé et la berline Honda Civic Si (PDSF à partir de 28 690 $) ainsi que la rugissante Civic Type R (PDSF à partir de 41 590 $). Les Si impressionnent par la fougue de leur moteur turbo de 205 chevaux et leur comportement routier amusant, qui mettent la table pour la Type R de 306 chevaux, conçue pour dévorer les pistes.

Les Subaru WRX (PDSF à partir de 29 995 $) et WRX STI (PDSF à partir de 40 195 $) s’emparent de la troisième place. Elles seront bientôt redessinées, mais les modèles actuels proposent une conduite débridée avec 268 et 310 chevaux respectivement, un rouage intégral sans complexes et un caractère résolument rebelle.