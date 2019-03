Kia élargira sa gamme à partir de ce concept de VUS

Cette semaine au Salon de l’auto de Séoul 2019, Kia a dévoilé un concept de multisegment compact appelé Signature, qui représente une évolution par rapport au concept SP apparu l’an dernier.

Arborant une version plus large et plus moderne de la calandre en nez de tigre de Kia, de minces blocs à DEL à l’avant et à l’arrière, un long capot et un toit contrastant, le Signature se démarque des modèles Kia actuels tout en conservant des allures de véhicules de série.

Ce qu’il faut surtout mentionner, c’est qu’il présage un nouvel ajout à la gamme de Kia, attendu plus tard en 2019 et destiné à plusieurs marchés internationaux.

Photo: Kia

Tout indique que l’histoire du Stonic ne se répètera pas et que nous le verrons bel et bien chez nous. En effet, le chef de la direction de Kia, Han-Woo Park, a déclaré l’automne dernier que les États-Unis – et sans doute le Canada aussi – allaient recevoir un nouveau multisegment de petite taille vers la fin de 2019.

Comparable au Hyundai Kona, le modèle se positionnera aux côtés du Niro, donc au-dessus de la Soul et en-dessous du Sportage. Des sources affirment qu’il n’offrira pas l’option d’un rouage intégral afin de ne pas jouer dans les platebandes de ce dernier (une approche utilisée par Nissan et Toyota avec leur Kicks et C-HR, respectivement). Le nom « Tusker » commence à circuler.

Photo: Kia

Il y a des chances que le nouveau multisegment de Kia fasse ses débuts officiels dès la mi-avril au Salon de l’auto de New York, si l’on se fie à un communiqué des organisateurs mentionnant Kia parmi les constructeurs avec une première mondiale. Toutefois, le communiqué en question est maintenant disparu et nous avons appris cette semaine que Hyundai dévoilera à New York son propre multisegment, le Venue, alors Kia pourrait attendre encore quelque temps.

À Séoul, Kia a aussi lancé le concept Masterpiece, qui incarne sa vision d’un grand VUS tout-terrain capable de rivaliser avec le Jeep Wrangler, le Toyota 4Runner et le futur Ford Bronco.