Hyundai Venue 2020 : un nouveau modèle s’en vient chez Hyundai

On savait que Hyundai nous réservait d’autres VUS et multisegments, mais voilà que la compagnie nous annonce son prochain : le Hyundai Venue.

Prévu pour l’année-modèle 2020, il sera dévoilé en première mondiale au Salon de l’auto de New York le 17 avril avec l’aide d’une technologie de réalité augmentée. L’équipe du Guide de l’auto sera évidemment sur place.

Mis à part le cliché ci-dessus, Hyundai ne laisse pratiquement rien filtrer concernant le Venue, se contentant de dire pour l’instant qu’il s’adresse à de jeunes entrepreneurs urbains avec son style unique et branché.

Le nom en anglais fait allusion à un endroit où les gens se rassemblent, mais en ce qui nous concerne, Hyundai aurait pu faire preuve d’un peu plus d’imagination. Les autres VUS et multisegments dans la gamme, allant du tout nouveau Palisade à trois rangées jusqu’au sous-compact Kona, ont des appellations plus exotiques qui invitent davantage à l’aventure.

À propos, il est quand même étrange de penser que le Hyundai Venue 2020 se positionnera en-dessous du Kona et deviendra le plus petit multisegment de la marque coréenne (à quel moment doit-on arrêter de parler d’un multisegment et plutôt d’une voiture?). Il sera intéressant de le comparer avec le Kona de même que l’Accent à hayon. Un moteur de 130 ou 147 chevaux devrait vraisemblablement se trouver sous le capot.

Ne manquez pas notre couverture du Salon de l’auto de New York 2019 pour tout savoir au sujet du Hyundai Venue.