Geely Ji He A, la réplique chinoise à la Tesla Model 3

Alors que les livraisons de la Tesla Model 3 en Chine ont débuté il y a quelques semaines, le constructeur chinois Geely redouble d’efforts pour préserver sa mince part du marché des véhicules électriques dans ce pays, qui se situe à environ 3%.

La nouvelle berline de Geely pourrait changer la donne en adoptant une formule qui n’est pas sans rappeler celle du populaire rival californien.

Initialement présentée à la fin février sous le nom de code « GE-11 », la Geely Ji He A est déjà considérée par plusieurs Chinois comme la Model 3 locale. Bien que son design extérieur donne plutôt l’impression d’une Mitsubishi Lancer électrifiée, son habitacle moderne et épuré aux motifs géométriques a de quoi charmer.

Photo: Geely

On y retrouve un grand écran flottant de 12,3 pouces au sommet de la planche de bord (celui de la Model 3 mesure 15 pouces) et un autre de plus petite dimension derrière le volant pour aider directement le conducteur. Une molette de sélection des vitesses repose sur la console centrale, entre le bouton de démarrage et une série de commandes tactiles. Par ailleurs, un système d’affichage tête haute, un régulateur de vitesse adaptatif, un détecteur d’angle mort et une fonction de stationnement semi-automatique sont disponibles.

Évidemment, pour concurrencer Tesla, la Geely Ji He A doit proposer une grande autonomie. Deux puissantes batteries sont donc offertes : une première de 61,9 kWh qui permet de parcourir 500 kilomètres et une seconde de 51,9 kWh capable de franchir 410 kilomètres – des chiffres très comparables à la Model 3.

Photo: Geely

De plus, selon les informations fournies, il serait possible de ramener la batterie à 80% de sa charge en 30 minutes via une borne rapide. Quant au moteur électrique, il génère 130 kilowatts, soit 174 chevaux.

La Geely Ji He A sera d’abord commercialisée en Chine (pour la moitié du prix d’une Model 3, dit-on), mais la compagnie veut en faire le premier modèle mondial stratégique de sa nouvelle sous-marque « Geely New Energy ». Toutefois, il ne faut pas s’attendre à la voir débarquer au Canada. Si vous désirez vous promener dans une voiture électrique chinoise, vous pourrez bientôt vous rabattre sur les taxis e6 du géant BYD, grâce à la compagnie québécoise E-Taxi.