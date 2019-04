En studio : l’avenir incertain de la marque Chrysler

Hyundai Venue 2020 : un nouveau modèle s’en vient chez Hyundai

On savait que Hyundai nous réservait d’autres VUS et multisegments, mais voilà que la compagnie nous annonce son prochain : le Hyundai Venue. Prévu pour l’année-modèle 2020, il sera dévoilé en première mondiale au Salon de l’auto de New York le 17 avril avec l’aide d’une technologie de réalité augmentée.