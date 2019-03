Ferrari P80/C : un modèle unique au monde

Comme si les bolides fabriqués par Ferrari n’étaient pas assez exclusifs, le constructeur de Maranello a construit un modèle unique pour l’un de ses clients.

Chez Ferrari, il existe toutes sortes de bagnoles, des véhicules commercialisés en plusieurs exemplaires, comme la F8 Tributo ou la GT4Lusso, aux supervoitures vendues en quantités limitée comme la LaFerrari ou l’Enzo.

Ensuite, il y a les bolides spécialisés. Oui, si vous avez les poches assez profondes et connaissez les bonnes personnes, les ingénieurs et designers de Maranello construiront une bagnole à votre demande. En voici une : elle s’appelle la P80/C et elle est sublime.

Photo: Ferrari

Client anonyme

Comme c’est souvent le cas avec ces projets nichés, l’acheteur de la P80/C n’a pas été divulgué, mais Ferrari affirme qu’il s’agirait d’un grand connaisseur et collectionneur de la marque, élément important si on désire être placé sur la liste des clients privilégiés chez Ferrari.

Ferrari stipule que le client en question désirait un véhicule inspiré des anciennes voitures de course Ferrari, comme la 330 P3/P4 des années 60 et 70.

Conçue exclusivement pour les circuits de course, cette unique Ferrari est privée des commodités normalement retrouvées sur une voiture de route comme les phares, les clignotants, et le système multimédia.

Photo: Ferrari

Sous sa carrosserie ultra aérodynamique se trouve la même plateforme que la voiture de course 488 GT3. Rien n’a encore été stipulé au sujet de son groupe motopropulseur, mais il serait logique d’assumer qu’elle serait, elle aussi, alimentée par le même V8 biturbo de 3,9 litres que la F8 Tributo. Malheureusement, la P80/C ne comprend aucune forme d’électrification tel que promis par le constructeur plus tôt cette année.

Étant donné que les chances d’apercevoir cette supervoiture en chair et en os sont excessivement minces, admirez plutôt ces images fournies par Ferrari. Cette voiture est tout simplement éclatante!